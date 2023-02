Giudizio positivo ma con qualche riserva, quello del comitato civico dei cittadini in difesa dei servizi sanitari dell'alto Oristanese sull'atto aziendale della Asl 5 di Oristano.

«Il parere sull’atto aziendale è sostanzialmente positivo – afferma il portavoce del Comitato Raffaele Manca - perché rispetta la configurazione attribuita al Delogu di Ghilarza dal Consiglio Regionale nel quadro della riorganizzazione ospedaliera del 2017. L’impianto del Centro di Emergenza Territoriale, col mantenimento dei servizi di medicina, chirurgia, dialisi, radiologia, laboratorio e presidio di primo intervento viene oggi confermato, almeno sulla carta, con una significativa apertura e risposta ai bisogni del territorio. Non convincono invece – evidenzia Manca - la persistente carenza di operatori e la mancata scelta di un percorso di ampliamento del Delogu per l’inserimento dell’Ospedale di comunità. È ancora in ritardo, inoltre, un coordinamento h 24 tra il primo intervento e i servizi della radiologia e del laboratorio analisi».

