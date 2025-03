Dal 3 marzo ha preso avvio, presso la sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier a Ghilarza, lo sportello linguistico per promuovere l'uso della lingua sarda nei diversi contesti.

Il progetto si pone principalmente al servizio dei cittadini che intendono usare il sardo scritto e parlato, sul piano dell'oralità e/o su quello della scrittura.

«Gli operatori di sportello dell'Unione dei Comuni del Guilcier sono a disposizione degli amministratori e del personale dipendente degli enti e, soprattutto, dei cittadini, degli studenti, degli insegnanti, delle biblioteche comunali, delle associazioni culturali, sportive, ricreative, per qualsivoglia informazione, approfondimento, dubbio, curiosità che riguardi la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in qualsiasi altro contesto, per consulenze bibliografiche, sitografiche, ortografiche e grammaticali sul sardo, per consulenze sul versante didattico e in quello giuridico-normativo», spiegano dallo sportello linguistico. Il servizio sarà operativo fino al 30 novembre presso la sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier.

È prevista l'apertura al pubblico il mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17 e

il giovedì dalle 9.30 alle 13.30.

In queste giornate ci si può rivolgere allo sportello linguistico anche attraverso il numero 349/3518885 o via e-mail all'indirizzo linguasardaguilcer@gmail.com.

