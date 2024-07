Patrick Zaki sarà a Ghilarza il prossimo 23 luglio alle 18,30 all’auditorium comunale per la presentazione del suo libro “Sogni e illusioni di Libertà. La mia storia”.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza e Propagazioni Festival.

L’autore dialogherà con Luca Foschi e Gianni Francioni attraverso l’interpretazione simultanea curata da Raffaella Tocco.

Patrick George Zaki è nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto. Ha studiato Farmacia al Cairo e fatto parte dell'associazione per la difesa dei diritti umani Egyptian Initiative for Personal Rights. Nel 2019 decide di riprendere i suoi studi e si trasferisce a Bologna, iscrivendosi al Master Erasmus Mundus GEMMA - Women's and Gender. Per il suo attivismo in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media, è stato arrestato il 7 febbraio 2020 in Egitto e tenuto sotto processo fino al 19 luglio 2023.

«Patrick Zaki nel suo libro racconta la sua storia, cosa è successo quel giorno e cosa è avvenuto nei giorni successivi: le accuse, gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con la durissima realtà delle carceri – spiegano gli organizzatori dell’evento - Racconta anche cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari».

