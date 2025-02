Nuove opportunità per gli studenti delle scuole superiori. A Ghilarza è possibile presentare domanda per la Borsa di studio nazionale per l'anno scolastico 2024/2025. Per accedere è necessario frequentare, nell'anno scolastico 2024/2025, una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie), appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia di 14.650 euro.I l modulo, insieme alla fotocopia dell'attestazione dell'ISEE in corso di validità e a una copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e a una copia del documento d'identità e codice fiscale dello studente, deve essere trasmesso (firmato e scansionato o firmato digitalmente), esclusivamente in formato PDF, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it oppure tramite mail all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it entro il 31 marzo . La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne. Il Comune trasmetterà l'elenco degli studenti ammissibili alla Regione, la quale stilerà una graduatoria unica regionale, redatta in ordine crescente di ISEE. L'importo di ciascuna borsa di studio è determinato in 200 euro.

