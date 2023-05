Una discussione è degenerata e nel bar di piazza San Palmerio, a Ghilarza, è spuntato fuori un coltello.

Alessandro Atzeni, ghilarzese 32enne, è stato colpito all’addome da Ugo Marceddu, allevatore originario di Nughedu ma residente da tempo a Ghilarza.

Il ferito è stato subito trasferito al pronto soccorso del San Martino mentre sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Sono circa le 18.30 di lunedì quando davanti al bar si è accesa la discussione fra i due allevatori.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato Atzeni a scagliarsi contro Marceddu perché da sempre ritiene che sia coinvolto nella morte del padre Mario, rimasto vittima di un agguato il 3 settembre 2017 (era stato ucciso con una fucilata al volto da un killer che lo aveva freddato nel podere di S’Arenarzu, tra Ghilarza e Abbasanta).

Il 32enne avrebbe cercato di aggredirlo e a quel punto Marceddu si sarebbe difeso estraendo dalla tasca un coltello.

Un fendente all’addome, Atzeni si è accasciato e subito è stato lanciato l’allarme. In pochi istanti in piazza San Palmerio è arrivata l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ad Alessandro Atzeni che poi è stato trasferito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Dai primi riscontri sembra comunque che sia stato colpito superficialmente e che la ferita sia lieve. I carabinieri di Ghilarza, intanto, hanno avviato le indagini.

