Anche quest’anno la Lasa di Ghilarza apre le porte al Servizio civile. Quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, avranno la possibilità per un anno di prestare servizio nell’associazione di soccorso e fare un’esperienza importante per il proprio percorso di crescita.

Chi sarà selezionato sarà impegnato per 12 mesi ed in particolare per 25 ore settimanali e avrà un compenso mensile di 507,30 euro. C’è tempo sino al 18 febbraio per inoltrare la propria candidatura per il servizio civile universale.

Per informazioni si può contattare la Lasa al numero 0785/54800 o all’email lasaghilarza@libero.it.

