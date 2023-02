Brutta sorpresa stamattina alla riapertura della pizzeria cafè trattoria “Buon Gusto” di Ghilarza situata nella centralissima via Cristoforo Colombo a due passi dall’ospedale Delogu.

I gestori hanno infatti trovato il locale completamente annerito a causa di un incendio che, fortunatamente, non ha sprigionato fiamme altrimenti i danni sarebbero stati ben più ingenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta che hanno messo in sicurezza la struttura in particolare la zona della cucina e del forno da dove sarebbe partito l'incendio.

Parecchi danni alle attrezzature mentre l’impianto elettrico sarebbe da rifare. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ghilarza ai quali spetta anche il compito di capire se l’incendio possa essere di natura dolosa.

Roberto Usai, 52 anni e titolare dell’attività, lo esclude, anche se qualche dubbio nasce dal fatto che ha trovato semiaperta la porta che conduce all’esterno del locale.

«Non ho motivazione alcuna per ritenere che qualcuno abbia voluto colpirmi – afferma Usai – Certo è che il locale è totalmente da sistemare e come minimo dovremo stare chiusi un mese per rimettere tutto a posto e con una notevole somma da spendere per riaprire».

