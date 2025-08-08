Arborea, la prima edizione della "Rassegna Terra e Mare"Sulle tavole angurie, polpette e ostriche
Non solo angurie, ma anche polpette preparate con carni del territorio e ostriche pescate in loco. Un modo per attirare i turisti in vacanza nella zona.
Ad Arborea conto alla rovescia per la prima edizione della "Rassegna Terra e Mare", in programma domani sabato 9 agosto dalle 20. In campo come sempre la Pro loco guidata dal presidente Paolo Sanneris: l'evento celebra il 49° anniversario della "Sagra delle Angurie di Arborea".
Oltre alla degustazione della frutta sarà possibile anche assaporare montagne di polpette fritte. Le carni di manzo utilizzate provengono dagli allevamenti della Cooperativa Produttori, sponsor anche in questa rassegna.
L'altra novità è la prima sagra dedicata alle ostriche allevate in laguna, nelle versioni fritte e alla brace, promossa in collaborazione con la Cooperativa Pescatori Sant'Andrea che gestisce il compendio di S'Ena Arrubia. L'evento andrà in scena in piazza Maria Ausiliatrice, salotto del paese.