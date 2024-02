Le imprese del Montiferru e Planargia stanno rafforzando la valorizzazione degli agroalimentari tipici e sviluppando l’asset turistico per far conoscere e promuovere le proprie attività produttive, divulgando i valori della ruralità e del saper fare. Per offrire alla clientela, sempre più esigente, una esperienza coinvolgente ed esclusiva.

E il GAL Terras de Olia sostiene il percorso delle imprese con ingenti risorse, più di un milione di euro: 521mila per supportare gli investimenti di aziende agricole esistenti e 560mila per avviare nuove imprese extra-agricole nel settore dell’accoglienza e dei percorsi turistici.

Le aziende beneficiarie nel settore agricolo sono 15 che producono olio, olive, formaggi, vino, foraggio e zafferano. Queste hanno puntato sulla multifunzionalità turistica, implementando il turismo esperienziale, i laboratori per i visitatori che saranno coinvolti direttamente nell’attività produttiva e di trasformazione, e potranno anche praticare escursioni in bici, a cavallo o a piedi conoscendo realtà aziendali radicate, alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e culturale. Risorse essenziali che, con la quota di cofinanziamento, porteranno benefici all’attività produttiva e commerciale.

Per lo sviluppo di 14 nuove aziende extra-agricole invece il Gal ha corrisposto 560mila euro, funzionali per potenziare l’accoglienza e accrescere l’offerta di percorsi turistici nei centri storici e nel territorio, quindi per rafforzare la commercializzazione dei prodotti e incrementare l’ e-commerce.

«Presto riapriremo alcuni bandi, scorrendo le graduatorie esistenti, in modo da erogare finanziamenti per altre nuove imprese, in attesa delle risorse da mettere a bando con la nuova programmazione», precisa la direttrice del GAL Daniela Carboni.

Il gruppo azione locale comprende due unioni dei Comuni: Montiferru-Alto Campidano e Planargia, 20 comuni dell’area e una cinquantina di soci privati.

© Riproduzione riservata