È Matteo Castangia il nuovo presidente del GAL Marmilla. Succede a Renzo Ibba, che lo ha guidato per 20 anni.

Castangia, già componente del CDA del Gal Marmilla dal 2017 e sindaco di Villanovafranca dal 2015, è stato eletto con 150 voti. Faranno parte con lui del nuovo consiglio di amministrazione Efisio Sarai, Ignazio Peis, Sandro Marchi, Carlo Orrù, Ennio Vacca e Marcello Pusceddu.

“Un doveroso e sentito ringraziamento al Presidente uscente Renzo Ibba – afferma Castangia – che, per 20 anni, in modo impeccabile, ha presieduto il GAL, garantendone la funzionalità ai massimi livelli, e a tutto il CdA uscente per aver supportato e proposto la mia candidatura. Il GAL Marmilla, sin dalla sua nascita, si è distinto per la notevole capacità di erogare risorse economiche e professionalità, nei confronti degli operatori sia privati che pubblici, con l’immutato compito di preservare e valorizzare le caratteristiche del territorio (biologico, paesaggistico, naturalistico)”.

Tra gli obiettivi di mandato grande importanza verrà data all’innovazione e promozione dell’utilizzo delle più moderne tecnologie, mantenendo però integra la storia e le specificità che rendono unico il territorio della Marmilla.

“Il nuovo Consiglio d’Amministrazione – si legge nel comunicato stampa emesso dal Gal - avrà l’ambizione di mantenere gli alti standard qualitativi sin ora raggiunti. Determinante in questa fase di passaggio di programmazione, sarà la rendicontazione dei progetti approvati. Il compito del nuovo CdA, per i prossimi anni sarà quello di portare avanti e rendere concreto il nuovo Piano d’Azione, in cui sono inserite le nuove linee strategiche di sviluppo per il territorio, attraverso la costruzione di reti con altre realtà regionali, nazionali ed europee, interscambiando soluzioni e idee”.

