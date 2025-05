Tempi stretti a Fordongianus per ripulire il paese da sterpaglie ed erbacce. Il sindaco Serafino Pischedda, in questi giorni, ha firmato l’ordinanza che obbliga i privati a provvedere entro il 24 maggio alla pulizia dei terreni.

Un provvedimento, si spiega nell'ordinanza, dettato «dall'obbligo di tenere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale e in stato decoroso tutti i luoghi aperti al pubblico e soggetti a servitù di pubblico passaggio».

Nel documento viene precisato inoltre: «Con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta il pericolo di incendio derivante dalla presenza di erbe e sterpaglie nel centro abitato e in particolare negli orti e appezzamenti di terreno incolti all'interno dell'abitato e nell'immediata periferia del paese».

Da qui il documento firmato dal sindaco che obbliga i proprietari o i possessori di orti e appezzamenti di terreno all'interno del centro abitato o nelle immediate periferie di ripulirli dall'erba e dalle sterpaglie secche in modo da scongiurare il pericolo di incendi. Per evitare questi ultimi , ma anche per il decoro del paese, l'ordinanza raccomanda di tagliare l'erba al raso e allontanarla dai muri perimetrali e dalle abitazioni utilizzando esclusivamente i decespugliatori tosaerba, falci e trinciatrici. Per i trasgressori l'ordinanza prevede multe che vanno da 25 a 500 euro.

© Riproduzione riservata