A Fordongianus procede l’iter per l’intervento da 400mila euro sul lungo fiume, finanziato alle due unioni di Guilcier e Barigadu con la programmazione territoriale che ha visto arrivare nel territorio con l'iniziativa Vivi Bargui oltre 10 milioni di euro.

Un lavoro importante nell’ottica di un ulteriore sviluppo turistico del paese, meta già, prima del Covid, di tantissime persone da varie parti del mondo.

L’intervento punta alla sistemazione soprattutto della viabilità in quello indicato come il parco archeologico-fluviale. Verrà aperto un tratto di strada compreso tra le vie Rosa Sanna e la via Dessì per realizzare quindi un percorso che porti i turisti dalla zona delle antiche terme e dei bagni termali sino all’anfiteatro e poi alla chiesa di San Lussorio. Dunque un collegamento più diretto e immediato rispetto alla situazione attuale.

“Questa ulteriore iniziativa vuole valorizzare pienamente l’area archeologica e rendere il bene fruibile il più possibile sia per turisti che per i cittadini di Fordongianus”, spiega il sindaco Serafino Pischedda anche nella doppia vesta di presidente dell’Unione dei comuni del Barigadu.

