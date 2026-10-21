ll Comune di Sedilo prova a imprimere una svolta decisiva al progetto di riqualificazione del polo scolastico: con una nota trasmessa alla Regione e all'Unità di Progetto Iscol@, il sindaco Salvatore Pes ha inoltrato la documentazione necessaria per ottenere il parere di coerenza sul primo lotto funzionale dell'intervento e l'erogazione di un'anticipazione pari a 475 mila euro. L'obiettivo è iniziare quanto prima la realizzazione della nuova palestra-auditorium, tassello fondamentale di un più ampio programma di riqualificazione che interessa il plesso scolastico dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

«Abbiamo compiuto un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un'opera che la nostra comunità attende da anni- spiega il sindaco Pes - con la trasmissione di tutta la documentazione richiesta – precisa - vogliamo mettere gli uffici regionali nelle condizioni di esprimere rapidamente il parere di coerenza e autorizzare l'anticipazione delle somme necessarie all'avvio del primo lotto. Per noi la scuola rappresenta una priorità assoluta e questo intervento è destinato a incidere in maniera positiva sulla vita degli studenti, delle famiglie e dell'intera comunità».

Il progetto complessivo è stato suddiviso in due lotti funzionali. Una scelta che, secondo il Comune, consentirà di ottimizzare le risorse disponibili e di programmare in maniera più efficace la realizzazione dell'opera. Il primo lotto prevede infatti la costruzione della nuova scenario, mentre il secondo interesserà il completamento dell'intervento e la demolizione della struttura esistente.

«La realizzazione del nuovo scenario costituisce un passaggio indispensabile – sottolinea ancora il primo cittadino – in quanto non sarebbe infatti possibile procedere con la demolizione dell'attuale impianto senza averne prima costruito uno nuovo. Diversamente il Comune dovrebbe sostenere ulteriori spese per la messa in sicurezza della vecchia struttura, con il rischio di sottrarre risorse preziose all'intero progetto. Per questo abbiamo ritenuto necessario chiedere alla Regione di autorizzare l'avvio immediato del primo lotto funzionale».

Sul fronte finanziario, l'amministrazione ha illustrato con precisione il percorso individuato per garantire la copertura economica delle opere. Per il secondo lotto e per la quota a carico dell'ente è prevista la partecipazione al bando statale Gse 2027 per oltre 1 milione e 133 mila euro, a cui si aggiunge il mutuo da 791mila euro contratto con il Credito Sportivo e approvato dal Consiglio comunale.

«Abbiamo lavorato per costruire un quadro finanziario credibile e sostenibile- sottolinea Pes- perché l'assunzione del mutuo e la programmazione delle ulteriori fonti di finanziamento dimostrano la volontà del Comune di portare a termine l'intero intervento. Non stiamo ragionando su un'opera parziale, ma su un progetto complessivo che manterrà tutte le caratteristiche qualitative, sportive, funzionali e di accessibilità previste fin dall'inizio».

© Riproduzione riservata