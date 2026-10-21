L'obiettivo è uno: tutti gli operatori devono sapere come si effettua un elettrocardiogramma.

Ha preso il via all’ospedale San Martino di Oristano il corso di formazione organizzato dalla struttura complessa di Cardiologia-UTIC denominato “Elettrocardiografia, aritmologia e cardiostimolazione”.

«L’elettrocardiogramma è un esame che ha oltre 120 anni di vita, eppure è ancora oggi fondamentale nella pratica medica - ha spiegato il direttore del reparto di Cardiologia del “San Martino” Francesco Dettori -. L’obiettivo del corso è quello di far sì che tutti gli operatori sanitari, appartenenti alle strutture ospedaliere ed extraospedaliere, siano in grado di effettuare correttamente un elettrocardiogramma così da evitare diagnosi errate e avere risultati standardizzati e di alto livello, oltre ad una panoramica sulle principali alterazioni del ritmo cardiaco per poter effettuare una prima valutazione sulla presenza o meno di anomalie nel tracciato».

Destinatari dell’evento formativo sono i medici e infermieri di tutte le strutture ospedaliere della Asl di Oristano: quattro le edizioni, ciascuna delle quali coinvolgerà venticinque operatori sanitari, per un numero complessivo di cento dipendenti formati. «Un corso di fondamentale importanza per l’esattezza delle diagnosi e per le successive scelte terapeutiche – ha dichiarato la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina, che insieme al direttore sanitario Roberto Irde è intervenuta in apertura dell’evento –. Investire nell’aggiornamento dei nostri professionisti significa investire nella qualità delle cure».

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