La Sartiglia diventa un racconto a cielo aperto, tra le strade e le piazze del centro storico di Oristano. Ad offrire l'occasione di scoprire i retroscena dell'antica giostra sarà la manifestazione «Le storie della Domenica: la Sartiglia», un percorso guidato che intreccia luoghi, personaggi e rituali della tradizione. L'appuntamento è per il 25 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30.

«L’iniziativa propone un racconto diverso dal consueto, fatto di curiosità, aneddoti e approfondimenti meno conosciuti», spiega il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu, sottolineando l’opportunità di avvicinare cittadini e visitatori al patrimonio storico e culturale della città.

Il tour partirà dal Centro di documentazione sulla Sartiglia, in via Eleonora 15, per snodarsi attraverso sette tappe. Si comincerà in piazza Eleonora, con la lettura del Bando che annuncia l’avvio della giostra, per poi raggiungere il Palazzo degli Scolopi, dove sarà raccontata la vestizione di Eleonora d’Arborea. Davanti alla Cattedrale, in via Duomo, spazio alle origini e al ruolo dei Gremi.

Il percorso proseguirà davanti alla sede del Gremio dei Falegnami, per approfondire la vestizione de Su Componidori, e davanti al Gruppo Folk «Città di Oristano», con un racconto dedicato alle Massaieddas. In piazza Eleonora si parlerà della corsa alla stella, mentre l’ultima tappa, in via Mazzini davanti a Su Brocci, sarà dedicata alle Pariglie.

La partecipazione ha un costo di 10 euro a persona, e si può prenotare al numero 0783 030333 o all’indirizzo organizzazione@sartiglia.info.

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