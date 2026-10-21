Sarà la loro casa, un'area in cui potranno correre e giocare in libertà. Al parco comunale di Zeddiani, sabato 24 ottobre, si terrà una manifestazione dedicata al benessere animale che sarà l'occasione per inaugurare la nuova area per gli amici a quattro zampe.

L'evento è promosso dall’assessorato al benessere animale, guidato dall’assessora Anna Ligia. Si comincerà alle 10 con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Claudio Pinna, che illustrerà il progetto. Subito dopo ci sarà l'apertura degli stand. Inizierà inoltre la raccolta di beni, tra cui cibo e coperte, gestita dalle associazioni del territorio.

Dalle 10:30 è in programma il Microchip Day, una sessione straordinaria di microchippatura gratuita e iscrizione all’Anagrafe canina, in collaborazione con la Asl. Successivamente, ci sarà la presentazione dell’area ai cittadini, con una dimostrazione pratica sulle regole di sicurezza e sul corretto uso delle nuove attrezzature. I presenti avranno la possibilità di provare il circuito.

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