Calcinacci caduti nelle aule, infiltrazioni dal tetto e classi trasferite nei corridoi. Alla scuola media Leonardo Alagon di via Diaz, a Oristano, le criticità segnalate da famiglie e studenti finiscono in al centro di un’interpellanza urgente, prima firmataria Maria Obinu, assieme ai consiglieri di centrosinistra.

I problemi, secondo quanto ricostruito nel documento, sarebbero iniziati circa due settimane fa, con le infiltrazioni dal tetto e l’allagamento del piano superiore. Le piogge di ieri, 20 ottobre, avrebbero aggravato il quadro, provocando nuovi allagamenti e la caduta di calcinacci in alcune aule. Intanto, gli operai sarebbero al lavoro nell’edificio durante le lezioni. Tra le segnalazioni anche una consistente presenza di mosche, tale da «disturbare il regolare andamento delle lezioni».

I consiglieri chiedono al sindaco e alla Giunta quali verifiche siano state effettuate e se sia stata accertata «l’agibilità e la sicurezza di tutti gli spazi attualmente utilizzati dagli studenti e dal personale». Sotto esame anche le condizioni in cui si svolgono le lezioni e la gestione del cantiere.

L’interpellanza punta inoltre il dito sulla comunicazione alle famiglie, chiedendo perché non abbiano ricevuto «una comunicazione tempestiva e completa». Tra le richieste, controlli igienico-sanitari, interventi di pulizia e disinfestazione e la pubblicazione degli esiti delle verifiche. Se non fosse possibile garantire condizioni adeguate, i firmatari chiedono di valutare «soluzioni temporanee alternative per lo svolgimento delle lezioni».

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