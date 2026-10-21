Lavorare in stretto contatto con Egas per raggiungere in tempi rapidi il traguardo richiesto dal Comune: cedere ad Abbanoa il sistema fognario della marina. È il risultato del vertice che si è tenuto oggi in Comune ad Arborea tra il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu e la sindaca Manuela Pintus. Ad accompagnare il presidente del Gestore idrico erano presenti il responsabile regionale di Esercizio Reti Luca Panduccio e il responsabile di Distretto del settore Distribuzione Pierpaolo Capelli. Per il Comune insieme alla sindaca, erano presenti il vicesindaco Davide Rullo e la geometra Manuela Bianchi.

«Certamente prenderemo in carico le infrastrutture fognarie della zona della Marina ancora in capo al Comune per farle gestire ad Abbanoa – ha esordito il presidente Sardu all’inizio dell’incontro - Si tratta – ha proseguito il presidente – di partire da subito con gli atti preliminari e coinvolgere anche Egas con l’obbiettivo di arrivare ad un passaggio di gestione entro la fine di quest’anno. Nella fase di passaggio – ha garantito il presidente – potremmo iniziare ad effettuare degli interventi in vista della gestione definitiva».

La rete fognaria raccoglie gli scarichi delle case lungo il lungomare di Arborea (Strada 26 Ovest) e del campeggio S’Ena Arrubia. Il sistema si basa su tre stazioni di sollevamento comunali disposte lungo la strada: da qui i reflui vengono convogliati verso un’altra stazione di sollevamento situata sulla spiaggia, alla fine della Strada 25 (già gestita da Abbanoa). Questa stazione raccoglie anche gli scarichi del villaggio turistico Horse Country e invia infine tutto al depuratore della Marina di Arborea, anch'esso in gestione ad Abbanoa. A margine dell’incontro il presidente Sardu ha voluto esprimere alla sindaca la propria solidarietà personale e quella di Abbanoa per le intimidazioni ricevute in questi giorni.

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