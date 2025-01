A che punto sono le procedure per costituire la Fondazione Bonifiche Sarde? La domanda arriva dal consigliere regionale Emanuele Cera, del gruppo di Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi ha scritto una nota alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda. Nel 2023, su sua proposta, la Regione aveva dato il via libera a partecipare alla costituzione della Fondazione, stanziando 1,3 milioni di euro per il recupero della villa del direttore, edificio realizzato nei primi anni Trenta del secolo scorso, che oggi si trova in stato di degrado. Per il 2024, 2025 e 2026, inoltre, era stato previsto un contributo regionale annuale di 80 mila euro per la gestione e il funzionamento dell'Ente. La Fondazione, con sede ad Arborea, dovrebbe occuparsi di recupero immobiliare, catalogazione e diffusione del patrimonio documentale, promozione di attività culturali e istituzione di una ricca biblioteca. L’onorevole Cera ha chiesto di conoscere quale sia lo stato di avanzamento della procedura costitutiva o se siano emerse criticità e, in tal caso, quali azioni siano state intraprese per il loro rapido superamento. Cera ha sottolineato poi l’importanza del completamento della procedura: "La realizzazione della Fondazione rappresenta un'opportunità unica non solo per Arborea ma per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della nostra Isola" - ha commentato Cera. Il consigliere oristanese per tanto auspica un intervento rapido ed efficace per completare le procedure amministrative e risolvere eventuali criticità.

