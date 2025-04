Non solo fragole, trattori e bestiame nel paese della Bonifica. Fieragricola, rassegna internazionale dell’agricoltura in programma a febbraio 2026 a Verona, durante il suo tour itinerante farà tappa anche ad Arborea in occasione della "Fiera dell’Agricoltura" che animerà il centro fieristico del paese.

L’appuntamento con la presentazione di Fieragricola, che nel 2026 compie 117 anni, è per mercoledì 30 aprile alle 12.

Saranno presenti il sindaco Manuela Pintus, il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris, l’assessore regionale dell’Agricoltura Gian Franco Satta, il presidente della 3A Remigio Sequi e il presidente della Cooperativa Produttori Arborea Walter Mureddu.

«Anche questa edizione punta a rappresentare un faro per il settore in termini di innovazione, nuove tecnologie, con focus su mercati, tendenze, nuove frontiere per migliorare il comparto primario in termini di sostenibilità, redditività, produttività – commenta Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere –. Uno sguardo rivolto al futuro e a modelli agricoli in grado di coniugare resilienza, tutela della biodiversità, economia circolare, favorendo il ricambio generazionale e sostenendo lo spirito di una nuova visione per l’agricoltura e l’alimentazione».

© Riproduzione riservata