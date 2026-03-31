Un incendio nella notte ha distrutto un’Opel Corsa in sosta a Cabras.

L’utilitaria, di proprietà di un operaio, era parcheggiata in via Massimiliano Kolbe quando intorno alle 4 è scattato l’allarme.

Sono stati alcuni residenti a chiamare i vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull’episodio.

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