l’incendio
31 marzo 2026 alle 10:41
Fiamme nella notte a Cabras: distrutta un’Opel CorsaL’utilitaria, di proprietà di un operaio, era parcheggiata in via Massimiliano Kolbe quando intorno alle 4 è scattato l’allarme
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Un incendio nella notte ha distrutto un’Opel Corsa in sosta a Cabras.
L’utilitaria, di proprietà di un operaio, era parcheggiata in via Massimiliano Kolbe quando intorno alle 4 è scattato l’allarme.
Sono stati alcuni residenti a chiamare i vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.
Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull’episodio.
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