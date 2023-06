Due incendi, il primo a Torregrande e l’altro a Santa Giusta, hanno tenuto impegnate per alcune ore le squadre di vigili del fuoco, Forestale, Forestas.

Le fiamme si sono sviluppate dalle sterpaglie della borgata marina di Oristano, proprio di fronte alla pineta: nella zona sorgono l’hotel Gran Torre e il campeggio Spinnaker, per fortuna per entrambe le strutture non ci sono stati problemi. Le squadre dei soccorritori hanno lavorato a lungo soprattutto a causa dell’alta temperatura che caratterizza la giornata.

A Santa Giusta le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio alla periferia del paese, in direzione dello stagno: il fuoco è arrivato vicino a una decina di case, i cui abitanti per precauzione sono usciti. Il rogo è partito da un canneto e si è poi propagato nelle sterpaglie di alcuni terreni privati.

Dal 15 giugno è in vigore l’ordinanza del Comune che impone ai cittadini di ripulire i propri terreni ma purtroppo spesso viene disattesa.

