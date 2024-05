Santa Caterina in festa per la sua patrona. La storica borgata marina celebra Santa Caterina d'Alessandria da oggi 11 a lunedì 13 maggio. Una ricorrenza religiosa cui i residenti della borgata e i cuglieritani sono molto legati, con momenti di festa civica per tutte le età, musica e danze, quindi giochi per i bambini.

Stasera, per i festeggiamenti civili, alle 21.30 nella piazza del Centro Servizi di Santa Caterina spettacolo musicale con DanyJeey, Pippo Palmieri, Sgribaz e Lucchetto.

Domani domenica 12 la processione religiosa a piedi e con i cavalieri, partenza dalla basilica di Santa Maria della Neve a Cuglieri verso la borgata marina, con il simulacro accompagnato dalla banda musicale A.M.A. di Ales e dai gruppi folk Gurulis Nova, Ampsicora e dai cavalieri. Alle 11.30 la celebrazione della Santa Messa.

Alle 16.30 nel centro servizi giochi per i bambini. Mezz’ora dopo musica e danze accompagnate dal fisarmonicista Gianni Ore. Seguirà alle 20 lo spettacolo musicale con il gruppo Feminas.

Lunedì 13 maggio alle 11 la santa messa cantata e panegirico di Santa Caterina d’Alessandria. Al pomeriggio vespri e partenza della processione per tornare a Cuglieri, dove alle 20.30 circa ci sarà la benedizione eucaristica e bacio della reliquia.

