Il confronto politico sul futuro dell’aeroporto di Fenosu entra nel vivo. Dopo le prese di posizione di Comune, Provincia e sindacati, interviene anche Alessandro Solinas, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che rilancia la proposta di ospitare la scuola di volo di Ita Airways e attacca l’attuale proprietà dello scalo.

«Si tratta di un’occasione da non perdere per la Sardegna – dichiara –. La Giunta regionale ha già manifestato ufficialmente il proprio interesse ad Ita Airways per approfondire il progetto e avviare il necessario confronto perché la scuola possa trovare spazio sull’isola».

Ma, avverte il presidente della commissione Bilancio, il rilancio si scontra con una situazione bloccata da anni. «Ogni prospettiva di rilancio si è scontrata con il controllo esercitato da un soggetto privato su un bene demaniale dato in concessione dallo Stato». Un quadro che, secondo il consigliere, è emerso chiaramente anche in Commissione Trasporti: «L’attuale proprietà ha ammesso di non disporre dei mezzi materiali per operare lo scalo e, nonostante ciò, ENAC si appresta a rinnovare la concessione».

Fenosu, costato 22 milioni di euro, resta così un potenziale inespresso. «Parliamo di una struttura tenuta di fatto ostaggio», afferma Solinas, «con richieste economiche sproporzionate e speculative». Da qui la linea dura: «Se necessario, anche attraverso la revoca della concessione. Un bene pubblico deve generare sviluppo e crescita per il territorio».

