Ordinanza del sindaco di Busachi Giovanni Orrù per prevenire e controllare la Febbre del Nilo. Un provvedimento che dispone una serie di misure che i cittadini devono adottare. Tra le priorità non far ristagnare l’acqua, svuotare fontane e piscine non utilizzate, tenere puliti i cortili dalle erbacce.

Raccomandazioni poi per l’abbigliamento da indossare la sera per evitare di essere punti dalle zanzare, di utilizzare repellenti, di alloggiare in stanze dotate di zanzariere alle finestre.

In caso di rinvenimento di uccelli morti o moribondi per strada si raccomanda di segnalarne la presenza al Servizio Veterinario della ASL.

