Il Comune di Oristano ha perso i fondi del Pnrr destinati all’intervento “Housing First e Stazioni di posta”, che avrebbe dovuto finanziare la riqualificazione dell’ex scuola di Donigala e servizi rivolti alle persone più fragili.

A certificare la revoca è il provvedimento firmato dal direttore generale dell’Unità di missione Pnrr del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, acquisito al protocollo comunale il 15 giugno scorso.

La vicenda approda ora in Consiglio comunale con un’interpellanza presentata dai consiglieri di centrosinistra Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Speranza Perra, Francesco Federico e Massimiliano Daga. Secondo i firmatari, la perdita delle risorse sarebbe il risultato di una «reiterata e ingiustificabile inerzia amministrativa».

Nell’atto viene ricostruita la sequenza dei richiami inviati dal Ministero: il sollecito urgente del 29 dicembre 2025, l’avvio del procedimento di revoca del 31 marzo 2026, l’invito ad adempiere del 10 aprile e l’ultimatum trasmesso via Pec il 20 aprile.

«Alla data del controllo del 4 maggio 2026 – si legge nel documento – l’ente non aveva inserito nel sistema ReGiS la documentazione sull’avanzamento né l’attestazione obbligatoria sulla capacità di conseguire l’obiettivo».

I consiglieri chiedono di conoscere le ragioni che hanno portato alla revoca, chi fosse il responsabile unico del progetto e se l’amministrazione intenda accertare eventuali responsabilità. Domandano inoltre come il Comune intenda finanziare ora gli interventi previsti e se vi siano altri progetti Pnrr esposti al rischio di analoghi provvedimenti.

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