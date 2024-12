Limitazioni al traffico sull’ex 131 nel tratto che collega Paulilatino a Bauladu. Sta infatti partendo il cantiere da 12 milioni di euro per sistemare l’arteria stradale che da moltissimi anni versa in condizioni disastrose.

L’Impresa Pellegrini, che si è aggiudicata l’appalto, ha chiesto la chiusura al traffico della strada, fatta eccezione per residenti e frontisti e comunque l’istituzione del limite di velocità a 10 Km orari. Richieste accordate dal Comune e proprio per questo il responsabile della polizia locale ha firmato l’ordinanza che disciplina questa limitazioni.

«Per i lavori dell’ex strada statale 131, non è possibile creare un percorso alternativo al fine di convogliare in sicurezza il traffico per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e al tempo stesso garantire agli imprenditori agricoli e residenti il raggiungimento delle proprie aziende ubicate nel tratto di strada interessato dai lavori», si spiega nell’ordinanza. E si aggiunge: «Si rende necessario vietare il transito dei veicoli in questo tratto di strada ad eccezione dei veicoli utilizzati per i lavori di cantiere, dei frontisti e residenti della zona».

Istituito anche il limite di velocità a 10 Km/h.

