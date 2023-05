Tanto divertimento per i bambini di Nurachi. Il Comune anche per l’estate 2023 promuove diverse attività ludiche e sportive per i più piccoli. Sono state programmate esattamente dal 26 giugno al 28 luglio. Sono rivolte alla fascia di età che va dai 3 ai 13 anni. Possono partecipare i bambini residenti o non residenti, che frequentano però le scuole di Nurachi.

«L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con la società sportiva Waterland, e prevede un ricco programma di attività, eventi e laboratori - spiega il Comune con una nota -. Sono state programmate due attività distinte. La prima è dedicata ai bambini più piccoli dai 3 ai 5 anni che frequentano la scuola materna. Si svolgerà nei locali del centro sociale e nell'area parco adiacente e prevede una serie di laboratori di pittura, motoria, lettura, giochi di gruppo e manualità, per 5 giorni a settimana dalle 8.30 alle 12.30, per un numero massimo di 15 iscritti. La seconda attività è dedicata invece ai ragazzi dai 6 ai 13 anni che frequentano la scuola primaria e secondaria. Si svolgerà nell'area del parco comunale e negli impianti sportivi e prevede attività di animazione sportiva, laboratori ludici e giornate a tema, per 3-4 giorni a settimana, dalle 8:30 alle 12:30».

Alle attività dei ragazzi potranno aggiungersi una serie di iniziative extra come una gita a un parco avventura e un’altra a un parco acquatico. Ma anche diverse giornate al mare. Il Comune raccoglierà le iscrizioni nell’aula consiliare dalle 18 alle 20 precisamente il 26 maggio per le attività gold, il 29 maggio per le attività bambini e il 31 maggio per le attività basic.

