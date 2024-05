L’obiettivo è quello di affrontare un tema quanto mai attuale e di interesse per tutti i fruitori dei servizi di fornitura di energia elettrica: quello della scelta tra gli operatori del mercato libero. La Cisl di Oristano, in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Pensionati Cisl di Oristano e Adiconsum Sardegna, ha organizzato un incontro per discutere della problematica. Appuntamento questo pomeriggio nella sala convegni dell’Hotel Mistral 2 di Oristano, a partire dalle ore 17:30.

«La scelta non è esente da rischi di maggiori costi, a fronte dei vantaggi tariffari e della sicurezza contrattuale del mercato tutelato e, dal 1° luglio, del servizio a tutele graduali - spiega Alessandro Perdisci, Segretario generale Cisl Oristano - Quindi come regolarsi per individuare le scelte più vantaggiose? Se è ormai chiaro a tutti che è possibile effettuare la scelta in qualsiasi momento, pochi sanno che per l’energia elettrica fino al 30 giugno 2024 è possibile rientrare nel mercato tutelato ed usufruire delle tariffe stabilite dall’Autorità di Regolazione per EnergiaReti e Ambiente».

Durante l'incontro si parlerà dei clienti vulnerabili e di quali siano le condizioni per il riconoscimento di questa condizione. Verranno dati consigli su cosa fare e su come fare per rientrare nel mercato tutelato.

A trattare l'argomento sarà il presidente regionale Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu al quale i consumatori presenti potranno porre domande per chiarire i loro dubbi sull’argomento.

