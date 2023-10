L’obiettivo è solo uno: reclutare nuovi donatori in città ma più in generale in tutto il territorio.

La sezione dell’Avis di Oristano, che da tre anni organizza delle campagne di comunicazione con manifesti e cartelloni stradali, ha deciso di incrementare la promozione con la realizzazione di un video, girato proprio nel centro trasfusionale dell’ospedale San Martino e con la collaborazione dello stesso centro diretto dal dottor Mauro Murgia.

Il video, in tre versioni, è stato già pubblicato su youtube e sui canali social della Asl Oristanese. «È un video tutorial - spiega il dottor Francesco Simbula, presidente dell’Avis comunale di Oristano - che permette di far capire a chi non ha mai donato come funziona la donazione. Ma è anche modo anche per superare le paure che ognuno può avere. Dalla paura dell’ago a quella di recarsi in ospedale. Nel video che abbiamo realizzato è possibile vedere che non c’è niente di cui avere paura. La donazione si svolge sempre in un clima sereno. E anche amichevole».

Con questa nuova campagna promozionale l’Avis vorrebbe raggiungere soprattutto i giovani ma anche chi può donare e non lo ha mai fatto. «Persone più avanti con gli anni ma in buona salute, ad esempio - va avanti ancora il presidente dell'Avis Francesco Simbula - Persone che magari non hanno mai pensato di donare».

