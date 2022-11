Nei giorni scorsi, il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu, ha inviato alla ASL di Oristano una lettera per informare sull’emergenza randagismo che colpisce il paese. Una situazione che preoccupa la comunità di Villaurbana. E un doppio disagio, a livello di pericolo e di incolumità di persone e animali e anche sotto il punto di vista dell’igiene pubblica.

Non è la prima volta che la situazione viene fatta presente all’azienda sanitaria locale, organo competente, ma nonostante le segnalazioni fatte il servizio di accalappiamento dei cani non riesce ad intervenire in tempi brevi.

“Il problema del randagismo – commenta Pireddu – si fa sempre più pressante e chiediamo alla Asl di venirci incontro, intensificando il servizio. Siamo disponibili a collaborare anche economicamente, mi auguro di ottenere risposte e azioni al fine di poter contrastare il fenomeno, perché riceviamo quotidianamente segnalazioni e ci sentiamo inermi nel non poter dare risposte ai cittadini”.

