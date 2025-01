Nuovo convegno dell’associazione senatore Lucio Abis con tema di grande interesse sociale “Solidarietà e individuazione di soluzioni rispetto ai problemi diffusi: povertà, emarginazione e fragilità”. Si terrà venerdì 24 gennaio alle 16:30 nei locali dell’Hospitalis Sancti Antoni, in via Cagliari 161 a Oristano. Introduce l’appuntamento il presidente dell’associazione Pietro Arca, quindi interverranno diversi esperti ed esponenti delle associazioni di volontariato del territorio.

Interverranno il sociologo Raffaele Callia, dal Servizio studi Caritas Sardegna; il direttore della Caritas diocesana e cappellano del carcere di Massama, don Maurizio Spanu; il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru. Poi ancora i presidenti dell’associazione Domus Oristano, Lusanna Usai, e del Consorzio Uno – Università di Oristano, Gianvalerio Sanna. A seguire il dibattito sul servizio verso gli ultimi e sull’opera svolta delle organizzazioni locali e regionali del volontariato.

«La crescita dell’emarginazione e della crisi sociale ed economica in una società sempre più divisa fra troppo ricchi e poveri, ci chiede di esplorare questo mondo per verificare quanto si sta facendo e altre azioni che si possono espletare per sostenere i più fragili, tramite nuovi strumenti e progetti di solidarietà e di aiuto e le persone in difficoltà», precisa Arca.«I poteri pubblici devono riconoscere la necessità di una cooperazione permanente e complementare con le strutture del volontariato, istituendo tavoli di coordinamento delle attività e mettendo a sistema fonti finanziarie in grado di rendere efficaci e determinanti le azioni di sostegno ai più deboli e fragili», chiude Arca.

L'appuntamento è organizzato dall'associazione senatore Lucio Abis, con il contributo di Fondazione di Sardegna, patrocinio di Comune e Provincia di Oristano, Camera di Commercio e Consorzio Uno.

