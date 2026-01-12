Sono stati appaltati nei giorni scorsi i lavori per il completamento dei 150 nuovi loculi nel cimitero comunale. Il cantiere aprirà a breve, mettendo fine a un iter lungo e complesso, iniziato nel 2020 e segnato da continui stop. Il progetto affonda le sue radici nel 2017, quando un finanziamento regionale da 250 mila euro aveva permesso di avviare il piano di ampliamento del cimitero.

I lavori erano poi partiti, ma nel 2022 la pandemia e il conseguente aumento dei prezzi delle materie prime avevano imposto una sospensione forzata. Lo stop era diventato definitivo nel 2023, lasciando l’opera incompleta e i loculi allo stato grezzo. La svolta è arrivata nell’aprile 2024, quando ai 104mila euro ancora disponibili sono stati aggiunti 80 mila euro grazie a un nuovo finanziamento regionale, consentendo di riattivare l’iter.

Nel luglio 2025, la Giunta, su proposta del vicesindaco e Federico Ledda, ha approvato il progetto esecutivo, successivamente aggiornato per poter procedere alla gara. La procedura d’appalto si ora chiusa con l’assegnazione dei lavori, che permetteranno di completare i 150 loculi rimasti incompiuti. «Un intervento atteso dalla comunità – afferma Ledda- che chiudere definitivamente una vicenda durata oltre cinque anni».

