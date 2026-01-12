A Sa Domo de sa Poesia s'inaugura il nuovo anno con un incontro speciale su un tema di scottante attualità: “Un mare che chiede libertà". L'esperienza della Flotilla e il futuro delle mobilitazioni: a parlarne sarà Tony la Piccirella, attivista della Global Sumud Flottilla che ha vissuto in prima persona la grande mobilitazione per invocare la cessazione della guerra in Medioriente. Dialogherà con lui Caterina Cossu che coinvolgerà il pubblico nel dibattito.

Al centro del confronto il racconto diretto delle missioni via mare verso Gaza, le reti internazionali di solidarietà e il ruolo dell’attivismo civile in uno dei contesti geopolitici più complessi e drammatici.

Appuntamento mercoledì 14 gennaio alle 18.30 nella casa della cultura seneghese, una occasione per riportare l'attenzione su Gaza e la Palestina. Seguirà il momento conviviale: cena di associazione per 100x100Gaza Ep.2 -Non smetterò mai di amarti. Chiusura della serata con buona musica: Brickhouse Dj Set.

L’evento è promosso da una rete di realtà associative e culturali che comprende Global Movement to Gaza Sardegna, Cabudanne de sos Poetas, Associazione culturale Perda Sonadora, Mussura, Eguo Distro e Gaza Free Style.

© Riproduzione riservata