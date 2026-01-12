Ad Abbasanta, in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, ritorna l’appuntamento con la sagra de sa panischedda, proposta ormai da moltissimi anni dalla Pro loco. L’appuntamento, il 16 gennaio, è a partire dalle 15 nella sede dell’associazione turistica. Già da sabato una decina di persone sono al lavoro per la preparazione del dolce tipico di Abbasanta al quale si aggiungono anche il gattò e sa tilicas.

«Quest’anno la sapa è meno, ma già da sabato abbiamo iniziato con la lavorazione delle mandorle», raccontano mentre sono al lavoro Stefania Vacca e Caterina Porcu sotto la guida di Lina Marongiu, la veterana del gruppo che ha insegnato alle altre quest’arte nella preparazione del dolce abbasantese. E proseguono: «Poi abbiamo preparato su pistiddu: la sapa cotta si fa bollire, si aggiunge l’arancio e un po' di caffè. E quindi la farina. Poi si dà la forma, utilizzando farina tzichi e mettendo sopra noci e mandorle».

Sino alla mattina della sagra saranno impegnate con la preparazione dei dolci. «È una tradizione che vogliamo mandare avanti. Molti aspettano la sagra visto che non tutti preparano in casa sa panischedda e questo è un dolce a cui la comunità tiene molto», concludono dalla Pro loco

© Riproduzione riservata