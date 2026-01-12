Via libera dal Consiglio comunale di Tresnuraghes al Bilancio di previsione 2026‑2028, al Documento Unico di Programmazione e al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che delinea gli interventi strategici che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Mastinu realizzerà a partire dal 2026. Un programma articolato, che mette al centro sicurezza, manutenzioni, tutela del patrimonio e servizi sociali, per un totale che supera 2 milioni di euro.Tra gli interventi più rilevanti figura la messa in sicurezza del cimitero comunale, con un investimento di 100 mila , necessario per adeguare strutture e percorsi interni. Importante anche la voce dedicata alla riqualificazione e messa in sicurezza della località Porto Alabe, per un importo di 220 mila euro, finalizzato alla tutela del territorio costiero e alla fruibilità dell’area.

Prosegue l’impegno sulla viabilità con 200 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, mentre un altro intervento strategico riguarda la costruzione di un vascone antincendio, fondamentale per la prevenzione e la gestione delle emergenze estive, finanziato con 210mila euro. Il Piano prevede inoltre 200 mila euro per il completamento e la messa in sicurezza del Museo Casa Deriu, uno dei luoghi culturali più rappresentativi del paese. Di grande rilievo sociale è invece l’investimento da 500 mila euro per l’ampliamento del locale destinato alla Comunità alloggio, struttura che accoglie persone fragili e anziani.

Spazio anche alla tutela del patrimonio religioso con 150 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Antonio. Chiude il quadro un intervento da 500. Mila euro per l’efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica e dei sottoservizi.

