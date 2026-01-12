Da domani, martedì 13 gennaio, fino alle ore 20 di lunedì 14 febbraio 2026, sarà possibile iscriversi alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Nurachi. Ad annunciarlo è il Comune. Per effettuare l'iscrizione, i genitori dovranno collegarsi alla piattaforma unica del Governo, dove potranno trovare tutte le informazioni necessarie, compresi i codici da utilizzare a seconda della scuola scelta.

"Gli alunni che si iscriveranno alla scuola primaria di Nurachi - fa sapere il Comune - potranno usufruire delle innovative attività didattiche e laboratoriali presenti nell'edificio, nonché dei seguenti ulteriori servizi: pre e post accoglienza, corso di inglese con certificazione Trinity, quello d'informatica, di musica e di teatro. È prevista anche l'educazione motoria con l'istruttore qualificato, lo spazio compiti pomeridiano, quello dedicato alla musica e alla robotica". Le famiglie che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi agli uffici comunali o slla segreteria dell’istituto scolastico.

