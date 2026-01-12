È morto stamattina nel reparto di medicina dell'ospedale San Martino di Oristano, dove era ricoverato da qualche giorno, il sacerdore ghilarzese monsignor Italo Schirra. Nell'ultimo periodo era ospite in una Rsa a Milis dove aveva compiuto 90 anni lo scorso 4 gennaio.

Don Italo, come tutti affettuosamente lo chiamavano, era rientrato nella "sua" Ghilarza dopo aver svolto per circa 50 anni il proprio mandato presso la Diocesi di Oristano e in particolare il ruolo di parroco per ben 45 anni nella Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore ad Oristano, da lui fondata e dove la notizia è stata accolta con grande commozione.

Fu ordinato sacerdote ad Oristano 63 anni fa, esattamente il 29 giugno 1962, nella chiesa Cattedrale, dall'allora arcivescovo mons. Sebastiano Fraghì.

Religioso di grande fede e spiritualità che sapeva trasmettere a tutti, era molto amato nel capoluogo anche per la sua importante figura di aggregatore, avendo formato ed animato i gruppi scout e tanti suoi parrocchiani ricordano ancora oggi i "ritiri" e le giornate di socialità nel bovenario campestre di San Serafino a Ghilarza, luogo che lui amava tanto.

