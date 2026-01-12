Prosegue il percorso “Cultura in Movimento”, proposto dall’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla. Un’iniziativa che vuole essere un processo di partecipazione co-progettazione dedicato alla costruzione di strategie condivise per lo sviluppo culturale e la valorizzazione del territorio.

Dopo i primi due incontri in presenza tenutosi a novembre, il percorso entra in una nuova fase di lavoro e confronto, con un appuntamento previsto martedì 13 gennaio, alle 17. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza dei Comuni dell’Unione, previa iscrizione tramite il form online presente nel sito dell’Unione. Il progetto è realizzato in collaborazione con la rete Dinamica, composta da Ideazione Srl, BAM! Strategie Culturali e Melting Pro, professionalità attive a livello nazionale nei processi culturali e sociali.

“Cultura in Movimento” coinvolge in modo diretto cittadinanza, realtà culturali e associazioni locali nella costruzione di una visione comune per il futuro dei musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche e parchi tematici del territorio.

