Un chitarrista di San Vito, Alberto Loddo, e una bassista di Muravera, Simone Murtas, rappresenteranno il Sarrabus alla quindicesima edizione del “Rock and Bol Metal Fest” in programma a Bolotana il prossimo 27 luglio. Un appuntamento prestigioso quello a cui prenderanno parte Loddo e Murtas, apprezzati musicisti e in passato membri della storica band sarrabese dei Tuned. Stavolta si esibiranno con la band cagliaritana “Alcoholic Alliance Disciples”.

La manifestazione di Bolotana, un Metal Fest che si tiene nel Bastione San Pietro (pieno centro storico del paese) avrà come ospiti d’eccezione gli svedesi Enforcer. “Dopo il periodo Covid – spiegano Loddo e Murtas – abbiamo avuto la necessità di dare di più alla musica e di uscire dalla zona del Sarrabus. Siamo entrati a far parte della band cagliaritana Alcoholic Alliance Disciples trovando persone competenti con gli stessi ideali e voglia di fare”. Al festival di Bolotana prenderanno band band di livello mondiale: “Per noi – concludono – è un piccolo traguardo, non vediamo l’ora di suonare su un palco così prestigioso”.

© Riproduzione riservata