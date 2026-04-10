Saranno presenti anche due giovani di Palmas Arborea alla finale dei Giochi Matematici organizzati dall’Università “Luigi Bocconi” di Milano.

Sono Nicolas Carta e Bernardo Demurtas, che hanno brillantemente superato le selezioni distinguendosi per impegno, capacità logiche e passione per la matematica. Un risultato importante che rappresenta un traguardo storico per la scuola del paese.

A questo proposito è grande la soddisfazione per l’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano guidato dalla Dirigente Scolastica Tiziana Maria Laconi, e di tutta la comunità di Palmas Arborea, per i due alunni della Scuola Secondaria di primo grado che hanno raggiunto la finale dei prestigiosi Giochi Matematici organizzati dall’Università milanese.

I due studenti parteciperanno alla finale nazionale, in programma a Milano il prossimo 30 maggio, dove si confronteranno con i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Grande orgoglio anche per la loro insegnante di matematica, la professoressa Manuela Meloni, che li ha accompagnati e sostenuti durante tutto il percorso, contribuendo in modo determinante al loro successo.

«Tutto l’Istituto e l’intera comunità – fanno sapere dalla Scuola - condividono la gioia e sono orgogliosi per il risultato di Nicolas e Bernardo, augurando loro il meglio per questa importante esperienza, che rappresenta non solo una sfida, ma anche un’occasione unica di crescita e confronto».

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