L’Associazione A.S.A.O (Associazione Sarda Avicunicoli ornamentali) organizza per domenica al sesto campionato regionale avicolo 2023. L'appuntamento è nella località "Pauli Canneddu", a Donigala Fenugheddu, in provincia di Oristano. Una occasione per i soci allevatori di condividere col pubblico la loro passione e valutare il lavoro di selezione fatto durante l’anno. Il giudizio sarà espresso da una giuria di esperti che decreteranno i soggetti migliori della mostra secondo lo standard delle razze avicole. Tra i migliori, sarà scelto il best in show, cioè il soggetto più bello a cui sarà riconosciuto il titolo di campione sardo 2023. A tutti i partecipanti sarà assegnato un premio di riconoscimento.

Nella mostra espositiva saranno presenti numerose razze di avicoli ma non mancheranno anche altri animali come conigli, animali selvatici e rettili, grazie agli appassionati di Sardinia Reptiles che porteranno i loro esemplari in mostra.

«L’Associazione - dice Nicola Caria, allevatore e assessore comunale di Guamaggiore - ha come finalità la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente attraverso la propaganda dell’amore, della conoscenza, del rispetto, dell’esigenza di conservazione e sviluppo del patrimonio avicolo nazionale. Le finalità vengono perseguite diffondendo, in proprio e tramite i propri associati, le conoscenze utili al corretto allevamento a scopo ornamentale ed espositivo di questi animali ed alla tutela del loro benessere. Il tutto promuovendo la riproduzione di razze avicole esistenti ed altrimenti in via di estinzione ed, al contempo, la selezione di nuove razze o colorazioni in razze già esistenti».

L’ASAO fa parte insieme ad altre associazioni regionali, dell’AIAO (Associazione Italiana Avicoli Ornamentali) che organizzerà il 9 e 10 dicembre a Scandiano i campionati italiani dove saranno esposti i migliori campioni decretati in Sardegna il 3 dicembre.

© Riproduzione riservata