Bilancio più che positivo per la trasferta in Spagna del viaggio-studio finalizzato a far conoscere agli operatori turistici e amministratori locali gli elementi caratterizzanti del pellegrinaggio più famoso al mondo: il Cammino di Santiago di Compostela.

Il progetto di cooperazione interterritoriale “I cammini dello spirito”, al quale ha aderito anche il Gal Barigadu – Guilcer, punta infatti a creare una rete di cammini- e percorsi turistici a carattere spirituale e religioso, incrementando la presenza di “pellegrini” nelle aree Gal, promuovendo l’organizzazione di servizi turistici integrati sostenibili. Presente anche don Ignazio Serra parroco di San Vero Milis e responsabile regionale e diocesano perla Pastorale del turismo, tempo libero e sport della Cei.

“Un'opportunità duplice – evidenzia don ignazio-. Da una parte, un tempo proficuo per un lavoro di maggior conoscenza e di concertazione in ambito dei servizi al turismo tra i diversi operatori del Gal. Dall’altra, occasione per visitare un angolo di Spagna che eccelle per i cammini a forte connotazione spirituale al fine di discernere ciò che è possibile impiantare anche da noi, con le necessarie modifiche e adattamenti alle nostre peculiarità. Di certo è stata una occasione di crescita sotto il profilo professionale, umano e spirituale”.

Va avanti intanto il programma del tour dei novenari. Domenica tappa a Ula Tirso dove sarà ripercorso anche il cammino delle lavoratrici che dal paese si recavano a lavorare per l'erigenda Diga Santa Chiara. “Un percorso davvero bello e storico – afferma don Ignazio- con la visita ad un sito archeologico industriale”.

Qui i pellegrini saranno accolti dal parroco don Alessandro Manunza e dal sindaco Danilo Cossu. L’ l'11 dicembre sarà la volta di Sorradile. per la visita alle tre chiese campestri.

