Domenica 29 ottobre a Busachi va in scena “Busachi e i suoi colori”. L’evento, a cura della Pro loco in collaborazione con Fondazione di Sardegna, Comune e Regione, si terrà nei locali del centro servizi di via Brigata Sassari.

Alle 16 è prevista l’esibizione del coro polifonico maschile “Santa Usanna” di Busachi, alle 16.30’ si terrà il convegno “La poesia sarda” a cura di Antonio Ignazio Garau. A seguire la premiazione del concorso di poesia “A sa moda ‘e Busachi Bella Mia” e l’esibizione del coro polifonico femminile Su Nennere. Infine gara poetica con i poeti Nicola Farina di Orgosolo e Diego Porcu di Santu Lussurgiu accompagnati dal tenore di Busachi.

© Riproduzione riservata