Sabato a Morgongiori, nei locali delle ex Scuole Elementari in via Vittorio Emanuele, e lunedì a Gonnoscodina, negli spazi dell’ex Scuola dell’Infanzia, doppio appuntamento con il Distretto Rurale “Giudicato di Arborea”.

Entrambi gli incontri saranno occasione per avviare il processo di animazione per tutte le aziende operative nei due paesi che intendono aderire come nuovi soci alla fondazione.

Le aziende interessate operano nei settori di agricoltura, artigianato, pesca turismo, produzioni agroalimentari, cultura, commercio e servizi. Inoltre, l’evento è aperto anche alle associazioni e agli organismi formalmente costituiti.

Sia a Morgongiori che a Gonnoscodina l’orario di inizio previsto è per le 18.30. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo info@distrettoruralegiudicatodiarborea.it.

