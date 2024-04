La procura di Oristano ha disposto l’autopsia sul corpo di Concetta Reale, l’anziana 84enne scomparsa da Zerfaliu una settimana fa e ritrovata oggi senza vita in un canale, nelle campagne di Zeddiani.

L’esame del medico legale è indispensabile per stabilire le cause della morte e quindi fare piena luce sulla vicenda. L’ipotesi più plausibile al momento sembra quella dell’incidente: Concetta Reale si sarebbe allontanata da casa fra lunedì 25 marzo (quando era stata vista seduta su una panchina vicino alla chiesa) e la mattina del giorno dopo (quando Paolo Tore, l’amico di famiglia che si occupava di lei, ne ha denunciato la scomparsa).

Poi potrebbe essere finita nel canale. Ma per togliere qualsiasi dubbio, il magistrato ha disposto ulteriori accertamenti. Di certo il corpo è stato trovato in un altro paese ma in quello stesso canale che passa anche vicino alla casa di Concetta Reale e che, nel giorno della scomparsa, era pieno e con una fortissima corrente che potrebbe averla trasportata a chilometri di distanza.

A Zerfaliu intanto c’è profonda commozione per la morte della donna. L’intera comunità dal primo momento si è mobilitata per cercare l’anziana. «Ormai le speranze di trovarla viva erano svanite – commenta il sindaco Pinuccio Chelo – siamo davvero addolorati».

