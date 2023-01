Per contrastare il grave fenomeno della dispersione idrica a Oristano, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha approvato un nuovo intervento che prevede il rifacimento di oltre un chilometro e 300 metri di condotte, l’investimento è pari a 1 milione e 25mila euro.

Nel progetto si procederà al rifacimento delle condotte in Via Degli Artigiani Via Sebastiano Mele, Via Curreli, Via Dei Muratori, Via Dei Fabbri e Via Salvo D'Acquisto e alla dismissione della condotta di Via Campanelli.

«Le cause del fenomeno delle rilevanti perdite idriche nel comune di Oristano – spiega Egas - sono da ricondursi, così come accade in altri centri dell’Isola, all’impiego in passato di materiali non più idonei a sopportare le sollecitazioni alle quali sono sottoposte quotidianamente le tubazioni di rete. Per i nuovi interventi verrà utilizzata la ghisa sferoidale, materiale altamente performante e durevole».

Egas, sottolinea il presidente Fabio Albieri, «sta lavorando incessantemente per mettere un freno reale alla dispersione idrica. La salvaguardia dell’acqua è uno dei fari principali del nostro operato e con le azioni che stiamo compiendo negli ultimi mesi non solo cerchiamo di preservare al massimo questo bene prezioso, ma vogliamo offrire a tutti i comuni della Sardegna le migliori garanzie per un approvvigionamento idrico stabile e duraturo».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata