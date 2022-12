Regalo sotto l’albero per gli studenti neonelesi e le loro famiglie. Scadono, infatti, il 20 dicembre i termini per presentare domanda in Comune per una serie di benefici che riguardano il diritto allo studio.

Borse di studio e premi di laurea, contributi per acquisto di libri, trasporti e affitti sono infatti alcune delle misure contenute nel Piano per il diritto allo studio per il quale il Comune ha stanziato tempo fa un tesoretto di 40mila euro.

In scadenza le domande per le borse di studio, per gli interventi sui costi di trasporto per gli alunni pendolari delle scuole superiori, e rimborsi delle spese di viaggio per gli universitari che abitano nei centri in cui studiano: non solo Cagliari e Sassari ma anche fuori dall'Isola.

Un aiuto economico alle famiglie e un incentivo per un più frequente ritorno a casa e quindi per rinsaldare il legame con il paese. E ancora contributi per le spese di affitto, per i libri di testo.

«Per il secondo anno – commenta il sindaco Salvatore Cau – siamo riusciti a portare avanti un Piano per il diritto allo studio con fondi comunali. Tra le novità delle borse di studio anche per merito e non solo legate all’Isee. Stiamo lavorando al bilancio 2023 e l’intento è quello di prevedere queste somme anche per il prossimo anno e di pubblicare i bandi già nei primi mesi del 2023 in modo che queste misure servano da stimolo per i ragazzi».

© Riproduzione riservata