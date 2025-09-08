Rinnovamento e attenzione alle comunità: con questo spirito l’Arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha ridefinito le nomine e i trasferimenti dei sacerdoti, così da rispondere meglio alle esigenze pastorali dell’Arcidiocesi e alleggerire il carico dei presbiteri spesso impegnati su più fronti.

LE NOMINE – Monsignor Ignazio Serra è stato nominato parroco dell’Immacolata Concezione a Barumini e di Santa Teresa di Gesù a Gesturi. Don Nicola Pinna guiderà le parrocchie di Ruinas, Villa Sant’Antonio e Mogorella, ed è amministratore di Assolo. Padre Fabio Serra sarà amministratore di Nureci, mantenendo Laconi; don Manolo Venturino assumerà la guida di Asuni; don Giacomo Zichi opererà a San Vero Milis, restando parroco di Bauladu e Tramatza; don Alessandro Manunza sarà a Busachi, con Neoneli e Ula Tirso; don Giovanni Marras ad Allai; don Stephen Adraka Ogua a Isili. A Palmas Arborea arriva don Matteo Ortu, che resta anche a Oristano (San Paolo e San Pietro in Silì). Infine don Ernest Ilarion Roca sarà collaboratore pastorale nei Vicariati di Cabras e Bonarcado, mantenendo l’incarico a Marrubiu.

© Riproduzione riservata