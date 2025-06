Si apre uno spiraglio importante per i Comuni dell’Oristanese esclusi nella prima fase del bando dedicato all’infrastrutturazione delle aree destinate all’insediamento di aziende artigiane e piccole unità produttive.

La Giunta regionale ha infatti deciso lo scorrimento di tutta la graduatoria. Un provvedimento atteso, che riguarda in particolare quei centri che, pur avendo presentato domanda, non erano stati ancora finanziati.

Il bando, approvato lo scorso dicembre mirava a promuovere lo sviluppo locale dotando le aree produttive di servizi e infrastrutture strategiche per attrarre investimenti e creare occupazione. I progetti finanziati riguardano la realizzazione o l’adeguamento di infrastrutture come viabilità interna alle aree produttive, impianti di illuminazione, fognature, allacci idrici ed elettrici, oltre alla predisposizione di servizi digitali. Interventi fondamentali per favorire l’insediamento e la crescita delle micro e piccole imprese nei territori.

Ora, grazie allo scorrimento della graduatoria, ci sono prospettive concrete anche per altri dodici Comuni. Si tratta di Masullas ( 270 mila euro), Narbolia (300 mila ), Ardauli (300 mila ), Palmas Arborea (300 mila) , Abbasanta (300 mila ), Norbello ( 300 mila), Siamanna (300 mila ), Nurachi (270 mila ), Senis (107 mila ), Arborea (300 mila) , Paulilatino ( 300 mila ), Sedilo (300 mila ), Terralba (300.000). Il totale dei finanziamenti assegnati a questi Comuni ammonta a 3 milioni .547 mila euro.

Nella prima tranche del bando i fondi trasferiti furono invece circa due milioni e mezzo e di euro, distribuiti fra nove Comuni. A Marrubiu erano stati assegnati 300 mila euro, così come a Zerfaliu, Santa Giusta, Busachi, Ula Tirso, Milis e Siamaggiore. Solarussa ha ottenuto 150 mila euro, mentre a Mogoro sono andati 210 mila euro.

Tra i Comuni beneficiati del contributo c’è anche Marrubiu che potrà cosi proseguire nel potenziamento del Pip ubicato in una posizione geografica felicissima nel centro - sud della Sardegna e a due passi dalla ss 131e da sempre polo di attrazione naturale per tante imprese. In questa fase sono previsti lavori per complessivi 400 mila euro. Oltre ai 300 mila della Regione altri e 100 mila sono del del bilancio comunale.

"L’intervento – evidenzia il sindaco Luca Corrias- , necessario per rispondere alle condizioni critiche delle strade e delle infrastrutture esistenti, rappresenta un impegno concreto per il miglioramento della viabilità e della sicurezza nell’area produttiva, un settore chiave per lo sviluppo economico del nostro territorio. Doveroso dunque – sottolinea Corrias- l’intervento di manutenzione che sarà seguito dall’aggiornamento anche del piano degli insediamenti produttivi che consentirà anche la creazione di una zona commerciale”.

